毎年人気を集めるダイアナのウェッジシューズに、今年もWEB限定カラーが登場♡春夏コーデにぴったりな華やかなカラーリングと、女性らしさを引き立てるシルエットが魅力です。履き心地とスタイルアップを両立した2モデルは、日常からお出かけまで幅広く活躍してくれそう。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。 大人可愛いリボン付きサンダル リボン付きオープントゥウェッジサ