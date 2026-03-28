ダイアナのWEB限定カラー登場♡春夏映えウェッジサンダル＆パンプス

毎年人気を集めるダイアナのウェッジシューズに、今年もWEB限定カラーが登場♡春夏コーデにぴったりな華やかなカラーリングと、女性らしさを引き立てるシルエットが魅力です。履き心地とスタイルアップを両立した2モデルは、日常からお出かけまで幅広く活躍してくれそう。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

大人可愛いリボン付きサンダル

リボン付きオープントゥウェッジサンダルは、5cm台ヒールで安定感がありながら、女性らしい可愛さをプラスしてくれる一足。

オープントゥデザインが軽やかな抜け感を演出し、春夏らしいスタイリングにぴったりです。

WEB限定カラーは、シロクログレンチェックキジ、アイボリーサマーツイード、サックスブルーサマーツイードの3色展開。

上品さと華やかさを兼ね備えたカラーで、足元から季節感を引き立てます。

リボン付きオープントゥウェッジサンダル



価格：13,750円（税込）

ヒール高：5cm台

カラー：シロクログレンチェックキジ/アイボリーサマーツイード/サックスブルーサマーツイード

フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

美脚見え叶うウェッジパンプス

ジュート巻きウェッジパンプス

価格：13,200円（税込）

ジュート巻きウェッジパンプスは、7cm台ヒールで脚をすらりと見せてくれる美脚アイテム。ジュート素材のナチュラルな風合いが、季節感のある軽やかな印象を演出します。

WEB限定カラーはスカイブルーグログランとパープルグログランの2色。コーデのアクセントになるカラーで、シンプルな装いもぐっと華やかに仕上がります。

ヒール高：7cm台

カラー：スカイブルーグログラン/パープルグログラン

※一般発売カラー:クロ/グレー/キャメル/ダークブラウン/ベージュ/ワイン

販売情報をチェック

WEB限定カラーは、ダイアナWEBSHOPにて販売。オンライン限定ならではの特別感も魅力です。

春夏のおしゃれは足元から♡

華やかなカラーと洗練されたデザインが魅力のWEB限定シューズは、春夏のコーデをぐっと格上げしてくれる存在。歩きやすさと美脚見えを兼ね備えたウェッジは、毎日でも履きたくなる一足です♪

数量限定だからこそ、気になる方は早めにチェックして、自分だけのお気に入りを見つけてみてください。