▽詳しい解説動画はこちらから 話を聞いた人 イメージコンサルタント 島田 亜由美さん メイクアップアーティスト嶋田ちあき氏に師事し、日本ヘアメイクアーティスト協会認定メイクアップアーティストの資格を取得。全国の企業や学校法人で講演を実施。一般社団法人アジアパシフィック・イメージコンサルタント協会日本支部の役員を務める。 就活メイクと普段のメイク