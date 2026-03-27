むだを減らして節約に！「キャベツ」の捨てがちな部分をおいしく活用するレシピ【画像で見る】塩漬けキャベツをアレンジ「キャベツととりスペアリブのスープ」食品の値上げラッシュ時代は「むだ」を出さないことが大きな節約に！捨てられがちな「キャベツの外葉と軸」の部分の活用方法を、栄養士で料理研究家の小田真規子さんにお聞きしました。小田真規子さん教えてくれたのは▷小田真規子さん栄養士、料理研究家。さまざ