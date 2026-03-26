中国のチームが紙飛行機の最長滞空時間でギネス世界記録を樹立した。中国メディアの紅星新聞が26日に報じた。記事によると、ギネスワールドレコーズはこのほど、中国の劉力文（リウ・リーウェン）さん、楊仕安（ヤン・シーアン）さん、唐帥（タン・シュアイ）さん、王承昊（ワン・チョンハオ）さんら7人のチームが紙飛行機の最長滞空時間のギネス記録を更新したことを認定した。劉さんらが制作した紙飛行機は31．2秒間の飛行に成功