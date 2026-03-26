こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月26日は、音と光で快適な目覚めを演出する、JBL（ジェービーエル）のアラームクロック搭載のBluetoothスピーカー「HORIZON 3」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 JBL HORIZON 3 Bluetooth ワイヤレス スピーカー/アラームクロック/アンビエントライト搭