アンフィールドで右手親指に大怪我を負ったFWノア・ラングが母国オランダメディアの取材に応じ、切断は免れたことを明らかにした。『フットボール・プレミア』などが伝えている。ラングは今月18日のUEFAチャンピオンズリーグラウンド16・リバプール戦に出場した際、プレーの勢いでゴールライン後方の看板と衝突。右手で看板に手をついた際に親指に激しい損傷を負い、負傷交代を余儀なくされていた。親指を切断しかねないほど