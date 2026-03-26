アンフィールドで親指大怪我も…切断免れたオランダ代表FWノア・ラング「指は完全に残っている。一番重要なことだ」

アンフィールドで親指大怪我も…切断免れたオランダ代表FWノア・ラング「指は完全に残っている。一番重要なことだ」