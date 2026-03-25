読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！サークル内で片思いしていた彼と付きあうことになった主人公。周囲も祝福してくれましたが、その裏では信じられないようなドロドロの愛憎劇が待ち受けていたのです。サークルで出会った彼と両思いに♡私は、大学のサークルで出会った彼のことがずっと気になっていました。しかし彼には、私よりも親しくしている女性の友人がいて、楽しそうに話している姿を見るたびに胸が痛