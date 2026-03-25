「もっといい人が見つかるよ」突然の失恋で泣き崩れる私を支えてくれた親友。しかしその裏では彼とデート！？偶然目撃した【信じられない光景】で裏の顔が明らかに...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！サークル内で片思いしていた彼と付きあうことになった主人公。周囲も祝福してくれましたが、その裏では信じられないようなドロドロの愛憎劇が待ち受けていたのです。

私は、大学のサークルで出会った彼のことがずっと気になっていました。しかし彼には、私よりも親しくしている女性の友人がいて、楽しそうに話している姿を見るたびに胸が痛んでいました。

それでも彼への思いを断ち切ることができなかった私は、勇気を出して気持ちを伝えることに。遠くから見ているだけの関係を変えたくて、必死の思いで彼を呼び出したのです。

緊張しながら告白すると、なんと彼も同じ気持ちだったようで、私たちは晴れて付きあうことになりました。

不安の種だったその友人に交際を報告すると、「いつでも相談に乗るからね」と笑顔で祝福してくれました。

私はその言葉をすっかり信じ、彼と彼女の間に恋愛感情はないのだと安心。これから幸せな日々が始まるのだと、疑いもしませんでした。