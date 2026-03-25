大分県日田市の観光名所の一つ「大原大しだれ桜」の枝が10本あまりを、何者かに切り落とされているのが見つかりました。 【写真を見る】樹齢200年の「大原大しだれ桜」枝10本が切断される被害大分・日田市 日田市の大原八幡宮近くにある「大原大しだれ桜」は、高さおよそ12メートル、樹齢200年以上で、間もなく満開を迎えようとしています。 この桜の木の枝10本あまりが23日夜、何者かによって切り落とされているのを桜