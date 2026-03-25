プロ野球「広島東洋カープ」大瀬良大地投手（34）の妻で、タレントの浅田真由（36）が家族のお出かけショットを公開した。【映像】広々とした自宅で撮影した家族ショット2019年に大瀬良投手と結婚し、3歳の長男と1歳の長女を育てている浅田。Instagramでは、広々とした自宅で夫や長女の誕生日会をしている様子や、家族旅行を満喫している動画など、日常の様子を発信してきた。家族のお出かけショット公開2026年3月23日にはス