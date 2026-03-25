小林製薬は3月26日、天然コットン100％*¹のおりものシート「サラサーティ」から、Tバックショーツ愛用者の悩みに応えるTバック専用のおりものシート「サラサーティコットン100Tバック用」を、新しいパッケージで発売します。＊1表面シートの材質■Tバックショーツ愛用者の「欲しかった」をカタチに「サラサーティ」は、1988年に日本初の「おりものシート」を発売して以来、長年女性の “おりもの”に寄り添う生活サポート