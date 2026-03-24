MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子と特別顧問の黒柳徹子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。3月17日（火）に放送された同番組の2時間スペシャルでは、世界的ファッションデザイナー・森英恵さんの偉業に迫った。黒柳は英恵さんと50年来の親友。かつて英恵さんは、自宅に黒柳のほか、名だたる有名人を招いてディナーを振る舞