「GARRACK（ギャラック）」より、日本を代表するヒーロー「ウルトラマンシリーズ」と、日本の伝統工芸「螺鈿（らでん）細工」を融合させた腕時計コレクションを発売。3月27日に予約開始、4月10日より発売される。＞＞＞螺鈿で表現されたウルトラヒーローの腕時計をチェック！（写真14点）「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けている。ウ