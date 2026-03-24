ウルトラマン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンゼットが伝統工芸と融合した腕時計！
「GARRACK（ギャラック）」より、日本を代表するヒーロー「ウルトラマンシリーズ」と、日本の伝統工芸「螺鈿（らでん）細工」を融合させた腕時計コレクションを発売。3月27日に予約開始、4月10日より発売される。
＞＞＞螺鈿で表現されたウルトラヒーローの腕時計をチェック！（写真14点）
「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けている。
ウルトラマンが、地球の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博している。
『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送 ‧ 展開されている。
螺鈿（らでん）とは、アワビなどの貝殻の虹色の光沢を持つ部分を極限まで薄く削り、漆地に装飾する日本の伝統技法です。富山県高岡市では古くより「青貝塗」と呼ばれ、高岡漆器を代表する技法として受け継がれてきた。螺鈿は天然素材であるため、貝本来の光彩が生む唯一無二の表情を楽しめる。本品は、この螺鈿細工を用い、職人の手作業によって一枚一枚丁寧に文字盤を仕上げている。
本アイテムは、ウルトラマンの世界観を、貝殻の真珠層を用いた日本の伝統工芸「螺鈿細工」を駆使して文字盤に表現。さらに日本製自動巻きムーブメントを搭載し、メイドインジャパンにこだわった腕時計だ。
文字盤はひとつひとつ職人の手で丁寧に仕上げられ、光の角度で表情が変わる螺鈿の美しさを楽しめます。同じ表情のものは二つとない、世界に一本だけの特別な逸品。オープンハート部分をカラータイマーに見立て、螺鈿細工でヒーローの胸元のデザインを表現。更に日本製自動巻きムーブメントを搭載。細部までメイドインジャパンにこだわった腕時計となっている。
日本の伝統技術を駆使し、職人が1つ1つ仕上げた日本製の美しい機械式腕時計で「ウルトラマンシリーズ」のヒーローを表現した逸品だ。
（C）円谷プロ
＞＞＞螺鈿で表現されたウルトラヒーローの腕時計をチェック！（写真14点）
「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けている。
ウルトラマンが、地球の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博している。
『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送 ‧ 展開されている。
本アイテムは、ウルトラマンの世界観を、貝殻の真珠層を用いた日本の伝統工芸「螺鈿細工」を駆使して文字盤に表現。さらに日本製自動巻きムーブメントを搭載し、メイドインジャパンにこだわった腕時計だ。
文字盤はひとつひとつ職人の手で丁寧に仕上げられ、光の角度で表情が変わる螺鈿の美しさを楽しめます。同じ表情のものは二つとない、世界に一本だけの特別な逸品。オープンハート部分をカラータイマーに見立て、螺鈿細工でヒーローの胸元のデザインを表現。更に日本製自動巻きムーブメントを搭載。細部までメイドインジャパンにこだわった腕時計となっている。
日本の伝統技術を駆使し、職人が1つ1つ仕上げた日本製の美しい機械式腕時計で「ウルトラマンシリーズ」のヒーローを表現した逸品だ。
（C）円谷プロ
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