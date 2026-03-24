株式会社オンワード樫山が展開するレディースブランド『２３区』は３月23日（月）、新店舗「SALON ２３区 AOYAMA」（東京都港区南青山３丁目８番 35 表参道 Grid Tower １F）にて「SALON ２３区 Aoyama Flagship Store オープン記念 記者発表会」を開催。株式会社オンワード樫山 第一カンパニー副カンパニー長で執行役員の秋山亜希が新店舗の概要や今後の展望などを明かした。「SALON ２３区 AOYAMA」は、『２３区』のフルラインナ