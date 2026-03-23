【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の鈴木福が2026年3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）の月曜パーソナリティー卒業した俳優の風間俊介にメッセージを送った。【写真】風間俊介「ZIP！」ラスト出演で美人アナと2ショット◆鈴木福「ZIP！」卒業の風間俊介にメッセージ風間は2018年10月1日から「ZIP！」の月曜パーソナリティーとして出演。2026年3月23日に約7年半務