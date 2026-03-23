Image: Adriano Contreras / Gizmodo Gemini for Home、実は使いづらかったんよ…Google（グーグル）は、既知の通り、スマートスピーカーの音声アシスタントにやっとメスをいれ、長らく進歩のなかった「Google アシスタント」から、「Gemini for Home」に刷新。このアップデートでいろんな嬉しい約束をしてくれましたが、ひとつ隠していたことがありました。それは「日常的な操作コマンドの