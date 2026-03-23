住宅ローンの借り換えをする方が増えていますが、論点は「金利引き下げ」だけではありません。最新のトレンドでは「団信（団体信用生命保険）」による保障の強化も重要性を増し、住宅ローンは金利だけで選ばないことが重要になってきました。ここでは、疾病特約、連生団信、配偶者がん保障など、最新の団信を生命保険代わりにする賢い選び方を解説します。※画像はイメージ今注目すべき「団信」のトレンドとは？住宅ローンでは金利