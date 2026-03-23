イラン情勢を巡り、アメリカのトランプ大統領が、ホルムズ海峡の48時間以内の完全な開放に応じなければ発電所を攻撃すると警告したことに対し、イラン軍は22日、発電所が攻撃された場合、ホルムズ海峡を「完全に封鎖する」と報復することを明らかにしました。イラン軍中央司令部の報道官は22日、アメリカがイランの発電所を攻撃した場合、報復としてホルムズ海峡を「完全に封鎖」し、発電所が再建されるまで船舶の航行を認めないと