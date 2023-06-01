◇オランダ1部第28節アヤックス1ー1フェイエノールト（2026年3月22日ロッテルダム）アヤックスの日本代表DF冨安健洋（27）は敵地フェイエノールト戦で2試合連続の先発出場。リーグ屈指のウインガーとして知られるアルジェリア代表FWハジ・ムサ（24）を封じるなど安定感抜群の守備力を披露したが、後半28分に負傷交代となるアクシデントに襲われた。長期離脱から復帰した冨安は徐々に出場時間を増やし、前節スパルタ戦で