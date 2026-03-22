サッポロホールディングス傘下のポッカサッポロフード＆ビバレッジ（名古屋市中区）が3月5日、清涼飲料水を製造するライフドリンク カンパニー（大阪市北区）へ自動販売機事業を売却すると発表し、話題となりました。また、飲料大手のダイドーグループホールディングス（大阪市北区）も今後、不採算の自販機約2万台を撤去する方針です。こうした飲料自販機事業の苦戦について、SNS上では「ポッカの自販機撤退は残念」「自販機高