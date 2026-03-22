中国メディアの環球時報によると、フランスのリヨンに本拠を置くニュース専門放送局のユーロニュースは11日、中国の「ロボット学校」について伝えた。記事はまず、「中国の研究者らは、VRヘッドセットとコントローラーを用いて人型ロボットに日常的な作業を実行させる方法を教えている。武漢の研究所では、人型ロボットのグループがまるで教室内の生徒のようにコーヒーの淹れ方から家事に至るまであらゆることを学んでいる」と伝え