「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が、日本限定アイテムを含む「Le City」ラインの新作コレクションを発売する。3月25日から伊勢丹新宿店本館1階で催すポップアップと阪急うめだ本店のバレンシアガストアで先行販売し、4月8日から日本国内の一部バレンシアガ店舗および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同コレクションでは、ラフィア素材を編み込んだLe Cityバッグをラインナップする。ラフィア素材にホワイ