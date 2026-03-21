「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が、日本限定アイテムを含む「Le City」ラインの新作コレクションを発売する。3月25日から伊勢丹新宿店本館1階で催すポップアップと阪急うめだ本店のバレンシアガストアで先行販売し、4月8日から日本国内の一部バレンシアガ店舗および公式オンラインストアで取り扱う。

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同コレクションでは、ラフィア素材を編み込んだLe Cityバッグをラインナップする。ラフィア素材にホワイトレザーを配した「LE CITY BAG SMALL」（36万7400円）は、伊勢丹新宿店のポップアップと阪急うめだ本店限定で展開。日本限定アイテムとしては、ブラックラフィアにブラックレザーを合わせたモデル（16万3900円）を揃える。

◾️LE CITY BAG POP-UP

期間：2026年3月25日（水）〜4月7日（火）

会場：伊勢丹新宿店 本館 1階 ハンドバッグ／プロモーション

所在地：東京都新宿区新宿 3-14-1

◾️LE CITY BAG POP-IN

期間：2026年3月25日（水）〜4月7日（火）

会場：バレンシアガ 阪急うめだ本店1階

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7