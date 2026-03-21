“顔面国宝”と称されているスタイル抜群の27歳美女が、モテ選挙で男性票を集められず脱落が決定。涙を見せる一幕があった。【映像】“顔面国宝”27歳美女、スラリ美脚なショーパン姿（全身あり）3月18日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#6が放送された。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引き