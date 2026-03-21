繁忙期の３ヶ月勤務を終える契約最終日、鈴木さんは挨拶とともに、店長への痛快な置き土産を託けてきた。【漫画】本編を読む／パワハラ店長が派遣いじめ…でも派遣も黙ってはいなかった！アパレル業界で約10年働いてきた経験をもつ、ゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。華やかなイメージのある業界だが、現場では独自ルールやパワハラが横行するなど、ブラックな一面も少なくないという。ゆき蔵さんはそんなアパレル現場の実体験をもとに漫