ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、3月13日に発売開始した新商品「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を食べ放題で楽しめる「ワンパウンダーチャレンジ2026」第1弾を同月27日から7日間限定で実施します。【画像】「え！ほしい！」参加特典を全部見る！「ワンパウンダーチャレンジ」は、直火焼き100％ビーフパティ4枚を使用した「ワンパウンダー」シリーズの食