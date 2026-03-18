この春に大相撲の門戸をたたく石川県穴水町出身の大森康弘選手が18日、会見を開き、入門する相撲部屋を発表しました。地元の大先輩と同じ部屋です。17日に金沢学院大学を卒業した大森康弘選手。高校時代から全国大会で準優勝に輝き、大学では、3年生のときに国民スポーツ大会で団体・個人ともに優勝。4年生では、社会人も出場するアマチュア相撲最高峰の全日本選手権で準優勝と、その名をとどろかせました。7つの相撲部屋か