生放送でクマの襲撃事件をリポートしていた記者の後ろに、本物のクマが登場する場面が捉えられた。15日（現地時間）、米国カリフォルニア州のローカル放送局「KTLA」によると、モンロビアでクマの襲撃事件を取材していた記者の生放送画面の後方に、本物のツキノワグマが現れた。当時、現場から中継していたエリン・マイヤーズ記者は、ある女性がクマに襲われた事件について説明していた。この女性は愛犬と散歩をしていたところ、突