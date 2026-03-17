今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。3月18日（水）、同番組が3時間のゴールデンスペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオゲストにLISA、秦 基博、北村匠海（DISH//）、HANAのCHIKA・NAOKO・JISOO、川田裕美、高橋茂雄（サバンナ）を迎え、「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ