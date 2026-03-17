シンプルだから作りやすいシュー生地の黄金比率薄力粉25g卵1個バター20g塩少々水1/4カップまあるくふくらんで、サクッと歯切れのいいシュー生地。オーブンを開けたときの喜びはひとしお。クリームを詰めて、お店級のスイーツに。シュー生地材料(直径約5?大※10個分)薄力粉25g卵（Lサイズ）1個バター（食塩不使用）20g塩少々水1/4カップ※やや小さめサイズ。この大きさが、絞り出し袋を動かさずに絞れて、作りやすい。おいしく作る