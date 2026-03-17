全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大泉学園のラーメン店『麺亭英（はなぶさ）』です。圧倒的なコク、貝の旨みが押し寄せる実に、緻密に作られた一杯だ。レンゲが置かれた場所には、吊るし焼き豚の燻香をまとった油が忍ばせてある。驚きから、間髪を入れずに広がる地鶏の芳香、そこから追い上げる貝の旨み。レンゲを口に運ぶ度に力強さは増し、最初に抱いた期待はます