もっと食べたくなる醤油ラーメン 東京・大泉学園で出合った緻密な一杯
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大泉学園のラーメン店『麺亭 英（はなぶさ）』です。
圧倒的なコク、貝の旨みが押し寄せる
実に、緻密に作られた一杯だ。レンゲが置かれた場所には、吊るし焼き豚の燻香をまとった油が忍ばせてある。驚きから、間髪を入れずに広がる地鶏の芳香、そこから追い上げる貝の旨み。レンゲを口に運ぶ度に力強さは増し、最初に抱いた期待はますます大きくなっていく。
特製醤油らあめん2000円
旨みが押し寄せる『麺亭 英（はなぶさ）』特製醤油らあめん 2000円 なめらかな啜り心地で、パツンと歯切れのよい自家製麺。極薄のワンタンはちゅるんと魅惑的な食感
メインの素材は、浅野養鶏場から届く東京シャモ、国産アサリ＆シジミとシンプル。ただし、圧力寸胴で炊くことでポテンシャルを極限まで引き出している。特にシジミの殻からは、圧力によってほのかな苦味や渋み、甲殻類のような風味がしみ出るそうで、これがスープに個性を刻む。
濾した貝スープには新たな貝を加えて“追い貝”。こうした技の積み重ねが、食べる者に次のひと口を渇望させる。もっと、もっと。気づけば丼は空っぽになっていた。
旨みが押し寄せる『麺亭 英（はなぶさ）』店主 土屋一平さん
店主：土屋一平さん「自家製麺のおいしさにも自信があります」
旨みが押し寄せる『麺亭 英（はなぶさ）』
大泉学園『麺亭 英（はなぶさ）』
［店名］『麺亭 英（はなぶさ）』
［住所］東京都練馬区東大泉2-9-18大泉源第2ビル108
［電話］なし
［営業時間］11時〜15時、18時〜20時
［休日］木
［交通］西武池袋線大泉学園駅北口から徒歩12分
撮影／西崎進也、取材／松井さおり
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。