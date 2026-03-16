なぜ選ばれる？ジョグ125の確かな需要とは2026年2月17日、ヤマハから軽量・コンパクトな原付二種スクーター「JOG125」の2026年モデルが発表され、同年3月19日に発売されます。新色「ダークグレーイッシュブルーソリッドB」が加わり全4色展開となった最新のJOG125ですが、世間を騒がせている「原付一種（50cc）の排ガス規制問題」や、いわゆる「新基準原付（4.0kW以下に最高出力を制限した125cc車両）」の足音が聞こえるなかで