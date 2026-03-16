午後4時半ごろ、東京・品川区の大学で薬品の瓶から漏れたガスを吸ったとみられる大学生6人が頭痛やめまいなどを訴え、病院に搬送されました。【写真を見る】【速報】東京・品川区の星薬科大学で実験中に薬品の入ったビン倒れ男女6人けが 漏れた薬品を吸ったか 全員命に別状なし報告「けがをしたとみられる学生が搬送されていきます」警視庁などによりますと、きょう午後4時半ごろ、品川区の星薬科大学の6階にある研究室