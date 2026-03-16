近年、嫁姑の関係に変化が生じています。かつては“絶大な権力”を誇っていた姑が、むしろ最近では「嫁に嫌われないよう気をつかって暮らす」というケースも少なくないようです。さらに、こうした関係性に「お金の話」が絡むと、問題はより複雑化してしまいます。現代の“嫁姑問題”とその対策を、事例をもとにみていきましょう。“嫁の顔色”をうかがう姑「お義母さん、リンのピアノの月謝、立て替えをお願いできませんか？」嫁の