リクルートが2026年2月に発表した、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）在住の20歳〜49歳の男女9000人に対する調査「SUUMO住みたい街ランキング2026」。同調査にて「船橋駅」は過去最高位の12位を記録しました。その魅力は買い物や交通面の利便性の高さに加え、文化活動が身近なところにもあるようです。買い物にも都心への通勤にも便利な千葉県屈指のターミナル駅千葉県船橋市はもちろん、県内を代表する駅として