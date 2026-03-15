カルディコーヒーファームに、2026年3月13日現在、気になる新商品が登場しています。手軽に楽しめるパスタソースからスイーツ、おつまみまで、幅広いラインアップです。今回は、編集部が注目する新作商品を5つ紹介します。個性派グルメがどっさり■ハンバーグパスタソース（160g） ハンバーグが1個まるごと入った、濃厚なデミグラスソースのパスタソースです。袋のまま電子レンジで温められるレンジアップ対応パウチ入り。肉感をし