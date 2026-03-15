カルディ新作グルメ5選。ハンバーグ丸ごとパスタソース、いちごホイップなど試したくなるラインアップ
カルディコーヒーファームに、2026年3月13日現在、気になる新商品が登場しています。手軽に楽しめるパスタソースからスイーツ、おつまみまで、幅広いラインアップです。
今回は、編集部が注目する新作商品を5つ紹介します。
個性派グルメがどっさり
■ハンバーグパスタソース（160g）
ハンバーグが1個まるごと入った、濃厚なデミグラスソースのパスタソースです。袋のまま電子レンジで温められるレンジアップ対応パウチ入り。
肉感をしっかり味わえて食べ応えも十分。ハンバーグはお好みの大きさにくずして、ゆでたパスタにかけて楽しめます。
価格は398円。
■カフェカルディドリップ ありがとう ブラジル セーハ・ダス・トレス・バハス農園
ブラジルのセーハ・ダス・トレス・バハス農園のコーヒー豆を使用したドリップコーヒーです。
表面には「ありがとう」のメッセージがプリントされていて、裏面には自由にメッセージを書くことができるパッケージなので、ちょっとした感謝の気持ちを伝えるプチギフトにもぴったり。価格は170円。
■ココナッツわらびもち（72g）
ココナッツ風味のわらびもちにココナッツソースを入れ、さらにココナッツパウダーをたっぷりかけたスイーツです。もちもち食感とココナッツの香りが楽しめます。
価格は365円。
■無敵おつまみキムチいか（25g）
イカを甘辛く味付けし、食べやすいスティック状にカットしたおつまみです。
ピリッとしたキムチ風味で、お酒のお供にもおすすめ。
価格は298円。
■いちごホイップクリーム（110g）
ホワイトチョコベースのクリームにいちごの風味とフリーズドライのいちごを加えた、ふんわりホイップタイプ。
トーストやパンケーキにたっぷり塗るのがおすすめで、甘酸っぱい味わいが楽しめます。
価格は365円。
気になる商品がある人はカルディで見つけてみて。
※画像は公式サイトより。