新卒採用市場の早期化が進む昨今、26年新卒の就活生はどのような基準で意思決定を行ったのでしょうか。株式会社No Company（東京都港区）が実施した「就職活動における内定獲得・辞退」に関する調査によると、内定を辞退する理由は「待遇（給与・勤務地・福利厚生）」が最多となり、中でも「初任給25万円」がひとつの明確なボーダーラインとして認識されていることがわかりました。【調査結果を見る】26年新卒が内定辞退の理由はこ