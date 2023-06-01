大分県杵築市で14日、大分県議会議員の阿部長夫氏（74）が枯れ草を燃やしていたところ、山林に延焼する火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、14日午後3時半ごろ、杵築市熊野で阿部県議から「野焼きの火が延焼して山に燃え移った」と119番通報がありました。火は約1時間20分後に消し止められましたが、隣接する民家ののり面などに燃え広がり、計627平方メートルが焼けました。 消防によりますと、