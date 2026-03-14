3月13日、都内で開催された「第49回日本アカデミー賞」授賞式。映画『国宝』が最多10部門で受賞する快挙を達成した。賞の行方が注目されたことはもちろん、それ以外にも役者たちの衣装も観客を大いに楽しませた。とくに目を引いたのが「優秀主演女優賞」を受賞した女優陣のドレス姿だ。「艶やかな薄ピンクのドレスで、ナチュラルなヘアセットを見せて長澤まさみさん、『すず』という名前入りの白の着物で気品をまとった広瀬すず