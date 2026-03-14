大分市のJX金属製錬佐賀関製錬所で13日火事があり、12時間後の14日に鎮火しました。けが人はいませんでした。 13日午後7時30分頃大分市のJX金属製錬佐賀関製錬所の工場内で従業員から「ダストが燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ12時間後に消し止められましたが、建物への被害やけが人はいませんでした。工場内に集積していた鉄くずが燃えたとみられ、警察は15日に実況見分を行い出火の原因を調べる方針です。