現職知事有利のはずが……先の衆院選に大勝し、向かうところ敵なしの高市早苗首相（65）に暗雲がたれこめている。NHKが3月6日から3日間実施した世論調査によると、内閣支持率は2月調査から6ポイント下落し59％だった。不支持率は6ポイント上昇して26％。その理由のトップは「人柄が信頼できないから」だった。共同通信の調査でも支持率は先月比3.2ポイント下落している。つい先月までは積極財政で日本経済を復活させると勇んでいた