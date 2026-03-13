TONE DROP（トーンドロップ）が、春の新色4色を2026年3月19日（木）より一部のバラエティショップとディーアップ公式オンラインショップで発売する。■マグネットカラーコレクション大好評のマグネットカラーシリーズから、待望の新色4色が登場。ぷるんとした透明感と、肌映りの良い絶妙な発色バランスが魅力のコレクションとなる。単色使いでシアーな色味ときらめきを楽しむのはもちろん、手持ちの通常カラーの上に重ねてマグネッ