ビリビリのティッカーシンボルが表示された香港証券取引所の電子掲示板。（香港＝新華社記者／李鋼）【新華社北京3月13日】中国の動画配信大手、嗶哩嗶哩（ビリビリ）がこのほど発表した2025年第4四半期（10〜12月）決算（未監査）は、売上高が前年同期比8％増の83億2千万元（1元＝約23円）、純利益が5.8倍の5億1千万元だった。通期の売上高は前年比13％増の303億5千万元、調整後純利益は25億9千万元で、前年の3900