アップルが近く発表すると噂の新型「HomePod」には、マグネットで壁に取り付ける機能が搭載されると、海外から報告されています。 リークアカウントのKosutami氏によれば、新型HomePodのプロトタイプの1つではインターホンとの連携機能に加えて、「MagSafe」のように磁石を使って壁に付ける機能が備わっているとのことです。 さらに、このデバイスは人工知能機能の「Apple Intelligence」と密接に連携して動作するそう。