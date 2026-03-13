侍ジャパンがWBC1次ラウンドC組で4連勝を飾り、決勝ラウンド進出を決めた。準々決勝は米国マイアミのローンデポ・パークで14日（日本時間15日）に、D組2位・ベネズエラと対戦する。チームは好調を維持するが、中で不安視されている選手の一人が村上宗隆（ホワイトソックス）だ。4戦目のチョコ戦最終打席に満塁本塁打を打ったものの、4試合で打率は2割に留まり、15打数で4三振。加えて、天皇ご一家が観覧された際の「不敬ポーズ」